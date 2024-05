La Juventus chiude il campionato vincendo - battuto il Monza 2-0

(Di sabato 25 maggio 2024)2-0 RETI : 26'pt Chiesa, 28'pt Alex Sandro.(3-4-3): Perin 6 (1'st Pinsoglio 6.5); Danilo 7, Rugani 6.5, Alex Sandro 7 (29'st Djalo 6); Weah 5, Fagioli 7 (34'st Nicolussi Caviglia sv), Alcaraz 6, Iling 5.5; Chiesa 7, Milik 5.5 (28'st Vlahovic 6), Yildiz 6 (43'st Miretti sv). In panchina: Szczesny, Bremer, De Sciglio, Gatti, Kostic, Locatelli, McKennie, Kean. Allenatore: Montero.

Torino, 25 maggio 2024 - Finisce con una vittoria - la prima dopo sei pareggi consecutivi - il campionato della Juventus, che adesso spera di conservare il terzo posto in classifica (ma dipenderà dall'Atalanta, che ha cinque punti di ritardo dai piemontesi ma anche due gare da recuperare). sport.quotidiano

