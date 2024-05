La Juventus chiude il campionato con un successo | 2-0 al Monza - Chiesa decisivo

La Juventus batte il Monza per 2-0. Chiude il campionato al terzo posto con 71 punti. L’anno prossimo giocherà Champions e mondiale per club con un nuovo allenatore che potrebbe essere Thiago Motta. Entrambe le squadre partono forte con un’occasione per il Monza su punizione di Colpani, parato da Perin e poi con una traversa di Fagioli per la Juventus.

