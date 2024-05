La Juventus chiude con una vittoria KO per il Monza e Carboni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Juventus-Monza è la stagione delle due squadre. La sfida all'Allianz Stadium termina con un 2-0 firmato Alex Sandro e Chiesa. In campo dal 1? anche Valentin Caroni. ULTIMA – Juventus-Monza è la trentottesima gara di campionato, l'ultima della stagione per le due squadre. La sfida dei saluti inizia per la squadra ospite con in campo dal primo minuto il giovane Valentin Caroni, di proprietà dell'Inter. Per i brianzoli, però, il match all'Allianz Stadium di Torino non si mette bene. Al 26? Federico Chiesa porta in vantaggio la Juventus: l'attaccante italiano va in dribbling e si addentra in area mettendo KO Sorrentino col sinistro. Subito dopo due minuti, al 28?, i bianconeri mettono a segno il raddoppio ad opera di Alex Sandro con un tap-in vincente. FINALE – Per il Monza la situazione si complica, quando subito dopo la ripresa Roberto Gagliardini si ferma per infortunio. Nel secondo tempo nessuna delle due squadre, pur avendo occasioni interessanti, riesce ad andare al gol.