La Juventus batte il Monza e chiude il campionato al terzo posto

(Di sabato 25 maggio 2024) Lailper 2-0.ilalcon 71 punti. L’anno prossimo giocherà Champions e mondiale per club con un nuovo allenatore che potrebbe essere Thiago Motta. Entrambe le squadre partono forte con un’occasione per ilsu punizione di Colpani, parato da Perin e poi con una traversa di Fagioli per la. Al 26? arriva il gol del vantaggio bianconero con Chiesa. Vantaggio consolidato dal raddoppio di Alex Sandro appena due minuti dopo. Un bel modo per dire addio alla sua squadra. Nel secondo tempo ilci prova, altrettanto fa la Juve che prova are la partita con Chiesa che sfiora un eurogol. Sul finale viene espulso Zerbin che prende un altro giallo dopo aver steso Alcaraz, era entrato da poco. Ildi Palladinoilcon 45 punti, al dodicesimo. Lapotrebbe ripartire da Thiago Motta Thiago Motta, dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League col Bologna, è pronto a lasciare i rossoblù per andare alla