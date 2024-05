La Juve chiude la Serie A battendo il Monza - Montero si toglie uno sfizio | a segno anche Chiesa

(Di sabato 25 maggio 2024) Lantus batte 2-0 ilnell'ultima giornata di campionato. Gol die Alex Sandro, che ha ricevuto una standing ovation per l'ultima partita. .

Allo Stadium, il match valido per la 38° giornata di Serie A tra Juve e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve-Monza, valevole per la 38esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. calcionews24

La Juve torna al successo, Chiesa e Alex Sandro affondano il Monza. Montero rilancia Fagioli titolare e il tridente - La Juve torna al successo, chiesa e Alex Sandro affondano il monza. Montero rilancia Fagioli titolare e il tridente - Altra traversa (esterna) stavolta di chiesa, con una conclusione a giro che non avrebbe ... Djuric prova a riaprirla di testa, ma Pinsoglio è insuperabile. Il monza chiude in 10 per un doppio giallo ... ilmessaggero

Pagelle Juve-Monza 2-0: Montero vince e convince col tridente. Alex Sandro eguaglia Nedved e saluta lo Stadium - Pagelle Juve-monza 2-0: Montero vince e convince col tridente. Alex Sandro eguaglia Nedved e saluta lo Stadium - Le segnano chiesa prima e Alex Sandro poi, col brasiliano all’ultima partita in bianconero. Nel finale espulso Zerbin tra i biancorossi che provano almeno a ridurre il divario senza riuscirci. sport.virgilio

Serie A, la Juve chiude con una vittoria: 2-0 al Monza. Alle 20.45 Milan-Salernitana - Serie A, la Juve chiude con una vittoria: 2-0 al monza. Alle 20.45 Milan-Salernitana - La cronaca di Juventus-monza La Juventus vince 2-0 contro il monza ... Pochi minuti dopo, al 26’, chiesa sblocca il risultato: riceve palla appena fuori area, vince un rimpallo mentre avanza e poi col ... tg24.sky