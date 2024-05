La Juve chiude con una vittoria - Monza battuto 2-0

(Di sabato 25 maggio 2024) AGI - Reduce da sei pareggi consecutivi in campionato, lantusla propria stagione con un successo casalingo ai danni del. All'Allianz Stadium finisce 2-0 grazie alle reti di Chiesa ed Alex Sandro, che mette fine alla sua lunga avventurantina togliendosi la soddisfazione del gol: i bianconeri di Montero raggiungono i 71 punti in classifica staccando il Bologna e portandosi al terzo posto solitario, in attesa delle due ultime gare che dovra' giocare l'Atalanta (66). Gli uomini di Palladino terminano invece il proprio campionato con il terzo ko di fila, restando a quota 45. Dopo un primo squillo ospite targato D'Ambrosio (colpo di testa respinto da Perin) e una traversa centrata dal centrocampista bianconero Fagioli con un bel destro dal limite, sono proprio i padroni di casa a dare una vera e proprio spallata al match a ridosso della mezz'ora. Nel giro di un paio di minuti Chiesa rompe l'equilibrio con un mancino leggermente deviato dopo una bella incursione in area, poi arriva anche il raddoppio di Alex Sandro che si avventa sul corner di Fagioli indirizzando il rete il 2-0.

Apre Chiesa e raddoppia Alex Sandro, all'ultima in bianconero TORINO - Nell'ultima giornata di Serie A la Juventus batte 2-0 il Monza all'Allianz Stadium, chiudendo il proprio campionato al terzo posto, in attesa dell'Atalanta. ilgiornaleditalia

Nell'ultima giornata di Serie A, la Juventus ha superato all'Allianz Stadium di Torino il Monza per 2-0. Reti di Chiesa al 26' e di Alex Sandro al 28'. Brianzoli in 10 uomini all'89' per l'espulsione di Zerbin. I tifosi della Juventus hanno salutato Alex Sandro con una standing ovation. liberoquotidiano

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - Charles Leclerc fa gli onori di casa a Montecarlo e chiude la giornata di libere col best lap in 1'11"278. Dietro la Ferrari c'è la Mercedes di un Hamilton (188 millesimi) pimpante: il 7 volte iridato ... servizitelevideo.rai

Montero 'squadra forte, la Juve ha raggiunto gli obiettivi' - Montero 'squadra forte, la Juve ha raggiunto gli obiettivi' - (ANSA) - TORINO, 25 MAG - 'La Juve ha centrato gli obiettivi prefissati, non si può vincere sempre: posso dire che in questi pochi giorni ho ... sport.tiscali

Juventus-Monza 2-0, Montero: “Per me è un onore stare davanti a loro” - Juventus-monza 2-0, Montero: “Per me è un onore stare davanti a loro” - La Juventus chiude la sua stagione con la vittoria per 2-0 contro il monza. A siglare le reti del trionfo sono stati Federico Chiesa e Alex Sandro che hanno ... footballnews24