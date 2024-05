La Juve chiude con una vittoria - battuto il Monza 2-0

(Di sabato 25 maggio 2024) TORINO (ITALPRESS) – Nell’ultima giornata di Serie A lantus batte 2-0 ilall’Allianz Stadium,ndo il proprio campionato al terzo posto, in attesa dell’Atalanta. Succede tutto nel primo tempo e le reti decisive portano le firme di Chiesa e Alex Sandro. Montero sorprende nelle scelte di formazione, schierando lacol tridente e con Iling e Weah sulle corsie laterali. I bianconeri si divertono in campo, grazie allo schieramento offensivo, piegando unintenso e aggressivo. In avvio, la squadra brianzola palleggia con personalità e, al 9?, dopo una punizione battuta in area, i tentativi di D’Ambrosio, Dany Mota e Colpani vengono tutti murati dalla difesa di casa. Dopo lo spavento corso, lainizia a macinare occasioni da gol, colpendo anche una traversa con Fagioli. Il gol è ormai nell’aria e, a stappare la partita, ci pensa Chiesa al 26?: l’ex Fiorentina segna l’1-0 dopo aver saltato D’Ambrosio e concluso di potenza sul primo palo.

“Quando sono entrato alla Continassa ero molto emozionato. Sono venuto qui solo per lavorare e non per scombussolare la squadra: ho detto semplicemente questo ai ragazzi. È stato bello ed emozionante stare in panchina in queste due partite”. sportface

Video Gol Juventus-Monza 2-0, highlights e sintesi - Video Gol juventus-monza 2-0, highlights e sintesi - Ultima giornata di campionato, dove il monza affronta la juventus, senza l'obbligo di dover raggiungere uno specifico obiettivo, ma con la voglia di salutare al meglio i propri tifosi che li hanno ... monzatoday

Juventus-Monza 2-0, Montero: “Per me è un onore stare davanti a loro” - juventus-monza 2-0, Montero: “Per me è un onore stare davanti a loro” - La juventus chiude la sua stagione con la vittoria per 2-0 contro il monza. A siglare le reti del trionfo sono stati Federico Chiesa e Alex Sandro che hanno ... footballnews24

Compagnoni: “Montero allenatore molto diverso dal Montero calciatore, potrebbe anche mettersi in proprio in Serie B” - Compagnoni: “Montero allenatore molto diverso dal Montero calciatore, potrebbe anche mettersi in proprio in Serie B” - Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Paolo Montero al termine del match con il monza. Queste le sue parole: "Il Montero allenatore è molto diverso dal ... tuttojuve