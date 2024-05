(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio 2024 - Grazie ai dispositivi di disturbo elettronico la Russia sta mettendo fuori uso alcune delle armi Occidentali che fino ad oggi hanno permesso adi resistere, e in alcuni periodi di riconquistare (Electronic Warfare- EW) parte dei territori occupati dalle truppe di Mosca. Ma ora l'ago della bilancia sui campi di battaglia sembra pendere dalla parte del Cremlino e la colpa, secondo quanto riferito da fonti ucraine al Washington Post, sarebbe dellamessa in atto da Mosca. Disturbo elettronico Il disturbo elettronico russo, i più noti sono il 'jamming' e lo 'spoofing', riescono a rendere inutile la guida satellitare di missili e munizioni forniti dagli Stati Uniti all'Ucraina, tanto che i generali dihanno iniziato a lasciarle in magazzino, o a usarle senza la traccia del Gps, quindi molto meno precise., che necessita di un costante rifornimento di armi, a questo punto l'up grade di alcunio nuove armi capaci di resistere al jamming di Mosca.

Stoltenberg ha invitato gli alleati della Nato che forniscono armi all'Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. Lo dice in una intervista a The Economist. Secondo il settimanale il leader dell'Alleanza si riferisce in particolare agli Stati Uniti. fanpage

Salvini, togliere divieto a Kiev Non se ne parla nemmeno - Salvini, togliere divieto a kiev Non se ne parla nemmeno - "L'Italia non è in guerra con nessuno e se è stato giusto aiutare militarmente l'Ucraina, allo stesso tempo non se ne parla nemmeno di togliere il divieto" a kiev "di colpire obiettivi militari in Rus ... ansa

La Guerra Elettronica russa disarma Kiev: anche i sistemi Himars diventano inefficaci - La guerra Elettronica russa disarma kiev: anche i sistemi Himars diventano inefficaci - L’asso nella manica della Russia ai chiama Eletronic Warfare ed è l’incubo dei generali ucraini, costretti a rinunciare a parte dell’arsenale fornito dall’Occidente perché ormai inutila ... quotidiano

Guerra, missili a lungo raggio americani Atacms e quelli tedeschi Iris-T per colpire obiettivi russi in Crimea - guerra, missili a lungo raggio americani Atacms e quelli tedeschi Iris-T per colpire obiettivi russi in Crimea - Sono arrivai a kiev i missili a lungo raggio americani. E sono stati utilizzati subito per colpire un complesso militare russo in Crimea. È successo giovedì sera e lo riporta ... ilmessaggero