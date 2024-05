La grande festa per i 94 anni di Orlando Nardi

(Di sabato 25 maggio 2024) Non è davvero voluto mancare nessuno al tradizionale appuntamento organizzato annualmente con tutti gli ex calciatori dell’Ascoli in occasione del compleanno di misterper tutti ‘Pizza’. Lo storico ex vice allenatore dl Carletto Mazzone, quest’anno è arrivato a spegnere ben 94 candeline e al ristorante Mister Ok c’erano davvero tutti. Certo la scomparsa di Sor Carletto avvenuta lo scorso mese di agosto e la retrocessione dell’Ascoli in Serie C, hanno reso meno allegro l’evento che comunque è stato vissuto con la solita emozione, con ricordi e aneddoti e soprattutto con la regia dell’infaticabile. E c’erano davvero tutti: da Massimo Silva a Giuliano Castoldi, da Fabio Brini a Francesco Ilari, da Lorenzo Scarafoni a Emidio Oddi, fino a Nico Stallone, al ds Mauro Traini, Pasquale Di Marco, Walter Gibellieri, Luigi Quaresima, Igino Cacciatori e all’ex difensore della Primavera, Ermanno Ruffini, oggi Primario del reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale ‘Mazzoni’.

