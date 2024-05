La Franciacorta Experience riparte da Torino

(Di sabato 25 maggio 2024) Prosegue nel 2024 la collaborazione trae Gambero Rosso:, Napoli, Vico Equense e Alberi, Lecce, Roma e Palermo sono i luoghi designati per comunicare l’essenza di un metodo e di un territorio attraverso seminari e cene gourmet. Una prestigiosa selezione di cantine ed etichette è protagonista di ogni tappa, con l’obiettivo di raccontare le versatili potenzialità della denominazione bresciana lungo lo Stivale. Il tour è partito l’8 aprile dacon la masterclass ospitata presso Palazzo Copernico Garibaldi e curata da quattro aziende vitivinicole: Caruna, Majolini, Mirabella e Bonfadini. La serata è continuata nei locali del ristorante Scatto, un omaggio alle fotografie esposte nelle Gallerie d’Italia in Piazza San Carlo ma anche uno “scatto in avanti” dei fratelli Costardi, che propongono una cucina contemporanea pensata in piemontese.

