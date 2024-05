La Formula 1 si tinge di rosso | pole position per Leclerc - erroraccio Verstappen

(Di sabato 25 maggio 2024) Charlessi è guadagnato il primo posto sulla griglia di partenza a Monaco, portando la sua Ferrari alla. Il talentuoso pilota monegasco ha dimostrato la sua velocità registrando un tempo di 1’10?270 durante le qualifiche. CHARLESTAKEIN MONACO!!! And the crowd goes wild!! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/T5ThjXt2H3—1 (@F1) May 25, 2024 ErroreAl secondo posto troviamo Oscar Piastri a bordo della McLaren, distante solamente 154 millesimi dal leader, mentre al terzo posto si piazza l’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz, con un distacco di +0?248. Lando Norris sulla McLaren e George Russell sulla Mercedes si posizionano rispettivamente al quarto e al quinto posto, mentre Max, nonostante un errore nell’ultimo tentativo valido per la, si accontenta della sesta posizione con la sua Red Bull.ha commesso un errore sbattendo contro il muretto alla curva Santa Devota durante il suo tentativo.

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Monaco, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito cittadino del Principato. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 26 maggio. oasport

