La finalissima dell' Atalanta? Un caso inspiegabile | cos' è successo nel Sud Italia

(Di sabato 25 maggio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (-Bayer) Davvero in pochi credevano che sarebbe stata possibile l'impresache mercoledì sera è riuscita a vincere l'Europa League strapazzando in finale il Bayer Leverkusen, campione di Germania imbattuto da ben 51 partite. Una partita giocata alla grande dai nerazzurri che non ha reso solo in termini di reputazione per il calciono ma anche sul piano'Auditel. I numeri parlano da soli: unae finali più viste in assolutoa competizione europea con 6.250.000 spettatori e il 29.2% di share, picchi del 34% verso le 22:50 quando è finito il match. Ma la notizia è che il trionfoa “Dea” ha sfondato anche in regioni del Sud come Sicilia, Calabria, Campania e Puglia dove si sono registrate medie share del 30%. Il pubblico si mostra più maturo dei tifosi da stadio e sostiene un clubno a prescindere dalla geografia.