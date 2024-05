La festa con i tifosi venerdì 31 maggio | c’è l’ipotesi del pullman scoperto

Nemmeno la pioggia incessante ha spento il fuoco dell’entusiasmo per l’Atalanta, per la storica vittoria dell’Europa League. Mercoledì notte Bergamo, città poco incline alla vita notturna e con la regola della sveglia presto, non ha dormito: un’intera notte di caroselli sui viali, di luci accese e brindisi ad alto volume nei bar rimasti aperti dopo la partita. ilgiorno

Festa totale per Alex Sandro: gol, record e lacrime nel giorno dell’addio - festa totale per Alex Sandro: gol, record e lacrime nel giorno dell’addio - Ultima partita con la maglia della Juventus per Alex Sandro: il brasiliano esce in lacrime, standing ovation da parte dell’Allianz Stadium festa a tutto tondo per ... calciomercato.it Applausi ... calciomercato

Diletta Leotta, il look sexy fa impazzire i tifosi al Gp di Formula 1 a Monaco: c'è anche la figlia Aria - Diletta Leotta, il look sexy fa impazzire i tifosi al Gp di Formula 1 a Monaco: c'è anche la figlia Aria - Diletta Leotta è a Montecarlo dove, domenica 26 maggio, si disputerà il Gran Premio di Formula Uno. La conduttrice sportiva di Dazn che, in questo periodo ... leggo

Giro d'Italia, la festa a Ca' del Poggio: "Il ciclismo tornerà anche nel 2025" - Giro d'Italia, la festa a Ca' del Poggio: "Il ciclismo tornerà anche nel 2025" - Ca’ del Poggio è un'arena a cielo aperto: riunisce tifosi illustri e non. Zaia: «Non c’è Giro senza Veneto, non c’è Veneto senza Giro» ... tribunatreviso.gelocal