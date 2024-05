La ferrovia ‘eterna’ La promessa di Fer | | Finita entro l’anno La rabbia dei residenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Sala convegni gremita (oltre duecento persone), alla Rivana ieri pomeriggio, per conoscere lo stato dei lavori dellae del suo interramento che coinvolge gran parte della zona sud della città (via Bologna) e nello specifico ventidue strade. Domande legittime, da parte della popolazione, visto che della vicenda si parla da un quarto di secolo e il progetto conta ormai quindici anni vita; un progetto che ha creato e continua a creare, oggettivamente, un grande disagio, sottolineato dai molti interventi coordinati da Antonella Bergonzini del Comitato dei cittadini, organizzatore dell’incontro. La domanda clou era ed è una: quando sarà completata, definitivamente, l’opera? La risposta l’ha data Geppino Toglia responsabile del procedimento per Fer:un anno. Poi ci vorrà altro tempo per la riqualificazione dell’area, che è in capo al Comune, impegnato anche sulla "ricucitura" fra le due aree, come ha confermato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi.