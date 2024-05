(Di sabato 25 maggio 2024) Si allungano i tempi di riapertura della piattaforma ecologica di via IV Novembre. I lavori di manutenzione iniziati a febbraio dovevano concludersi a maggio e la riapertura dellaera prevista per ieri, venerdì 24 maggio. Il Comune ha però comunicato che è necessario prolungare la chiusura del centro di raccolta fino al 30 giugno per procedere a verifiche tecniche, a garanzia della sicurezza delle nuove strutture a seguito di modifiche in corso d’opera. I cittadini potranno nel frattempo continuare a recarsi presso il sito temporaneo allestito nel parcheggio del cimitero parco di via 4 Novembre per conferire rifiuti ingombranti, legno, ferro e apparecchiature elettriche ed elettroniche. I giorni dedicati sono il martedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. La domenica dalle 8 alle 13. Rimangono disponibili gratuitamente i servizi di ritiro di sfalci e potature e degli ingombranti a domicilio, contattando il numero verde di Amsa.

La discarica ancora chiusa per controlli - La discarica ancora chiusa per controlli - La riapertura della piattaforma ecologica di Novate Milanese è posticipata al 30 giugno per verifiche tecniche. Nel frattempo, i cittadini possono utilizzare il sito temporaneo per conferire rifiuti. ilgiorno

Discarica Martucci, vent'anni di battaglie - discarica Martucci, vent'anni di battaglie - In poche parole alla discarica Martucci. Una storia travagliata quella della discarica. La chiusura definitiva nel marzo 2011. Pochi mesi dopo si scopre che la falda è contaminata. Interviene la ... rainews

Discarica, Frontini: «Ecco i motivi del secondo ricorso» - discarica, Frontini: «Ecco i motivi del secondo ricorso» - «Quello che sta facendo la Regione in questo momento non ci piace, sulla discarica la Pisana ha molto di cui rispondere ... territorio» e pertanto non dovrebbe essere soggetto di apertura di nuovi ... civonline