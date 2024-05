LA DECISIONE Anche Paolo Viganò lascia la società

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Nel Modena un altro addio importante dopo quello di Davide Vaira. Alla fine della conferenza di presentazione di Andrea Catellani, il presidente canarino Carlo Rivetti ha annunciato, un po’ a sorpresa, chenon sarà più il responsabile della comunicazione. Una scelta presa dallo stesso, che come ci ha detto a margine della conferenza, non andrà a fare lo stesso lavoro per un’altra: l’addetto stampa milanese, pur ancora in presenza di un contratto che lo legava allagialloblù, ha deciso così di passare la mano., 59 anni, giornalista professionista dal 1992, era arrivato al Modena nell’estate 2022: nella sua carriera, nove anni nell’Inter tra i qualiquello del ‘triplete’. Da parte nostra, un sincero ringraziamento e un grande in bocca al lupo per il futuro.