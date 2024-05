La cultura tossica del sacrificio nella ristorazione e l’importanza del fattore umano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 25 maggio 2024) I paragoni tra vecchie e nuove generazioni non risparmiano nessun settore lavorativo, tantomeno quello della. Si è aperto con questo tema – spinoso ma stimolante – il secondo tavolo dell’hackathon del Festival di Gastronomika 2024. Moderato dalla giornalista de Linkiesta Lidia Baratta e in collaborazione con la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), il confronto dal titolo “La professione non ha prezzo” ha subito fatto emergere la necessità di un cambio di paradigma: nel 2024 gli under trenta hanno una maggior sensibilità per l’equilibrio vita-lavoro, e la rivoluzione deve partire dall’approccio dei ristoratori (senza colpevolizzare i giovani). Uno chef poco più che trentenne ha detto che la qualità dei curriculum che arrivano nel suo ristorante – prossimo all’apertura – non è altissima. Spesso, secondo lui, «sembra quasi di dover convincere e invogliare i giovani a lavorare in un determinato posto».