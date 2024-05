La conferma Foresteria allo stadio - noi fra i pochi in Italia

(Di sabato 25 maggio 2024) Centro sportivo sì ma per un ulteriore salto di qualità c’è anche unafra le poche del genere in. Locon orgoglio il presidente Carlo Rivetti. "Stiamo lavorando per la, che è un altro tassello molto importante e saremo fra le poche società inad averla proprio nelle strutture dello. Sono molto contento di farlo in centro città, l’alternativa sarebbe stata realizzarlo nel centro sportivo ma siamo stati fortemente sconsigliati perché bisogna dare la possibilità ai giovani di vivere responsabilmente in città e quindi di integrarsi non solo come giocatori ma anche come esseri umani e questo credo che sia un passo assolutamente positivo per la loro maturazione". A proposito della, che sorgerà negli spazi una volta dedicati al Csi (Centro sportivono), ora in disuso e il cui costo dovrebbe aggirarsi oltre i 500.000 euro, l’amministratore delegato Matteo Rivetti aggiunge: "Abbiamo investito sui campi, a Saliceta ne sono stati frifatti due, uno a 9 e uno a 5, inoltre nel mese di giugno inizieranno i lavori per il convitto che pensiamo di concludere entro la fine di settembre.

