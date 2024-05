La casa di New York di John Lennon e Yoko Ono è in vendita | il costo

(Di sabato 25 maggio 2024)di New. Questa storica dimora, la prima del compianto membro dei Beatles condivisa con sua moglie Ono, ora 91enne, è disponibile sul mercato al prezzo di 5,5 milioni di dollari, oltre ad un debito fiscale di circa 55mila dollari. Dopo 53 anni, Ono insieme al figlio Sean Lennon, ha deciso di mettere in vendita la prima casa che il leggendario musicista acquistò dopo lo scioglimento di uno dei gruppi che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica mondiale La prima casa di NewOno in venditasi trova a SoHo, una delle zone più ambite di New York, rinomata per le sue boutique di design, le gallerie d’arte e i ristoranti di alta classe, mentre Hudson Square e Tribeca sono a pochi passi di distanza. La casa di Broome, costruita nel 1885, ha una superficie di 3800 metri quadrati che, in base ai regolamenti edilizi in vigore, possono essere raddoppiati rialzandola di altri tre piani: è uno spazio aperto con soffitti di oltre quattro metri e una camera da letto sul retro al piano terra, mentre il primo piano contiene un’area di lavoro e uno studio di registrazione.

