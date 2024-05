La campagna elettorale di Susanna Ceccardi per le Europee - con i manifesti che mettono in ridicolo le avversari - Elli Schlein e Ilaria Salis

(Di sabato 25 maggio 2024) Mi hanno colpito ielettorali di, storico leader della Lega in Toscana, candidata alle prossime elezioni. Cos’ha fatto la? Ha preso la sua foto che considera migliore, e l’ha messa accanto alla foto di Ellyche considera più ridicola, e a quella diche considera più torva, e ha chiesto agli elettori: me o lei?, nel memoriale le condizioni disumane in cella: «Nel cibo pezzi di plastica e cap» X Leggi anche › Da Cecilia Strada a, le candidate note alleChiedo scusa, ma a me pare una cosa spregevole.

Bodyshaming sì, ma solo se lo fa la sinistra. È la lezione di oggi, made in Selvaggia Lucarelli. L'opinionista tv ha deciso di passare al vaglio i vari manifesti elettorali che la Lega sta producendo per le elezioni europee. liberoquotidiano

Verso le europee: tour di Susanna Ceccardi in provincia di Grosseto - Verso le europee: tour di susanna ceccardi in provincia di Grosseto - Tour in provincia di Grosseto per susanna ceccardi, della Lega, in vista delle prossime elezioni europee. Ecco il programma ... grossetonotizie

