La bomba d’acqua | Il grano schiacciato da 96mm di pioggia

(Di sabato 25 maggio 2024) Cesena, 25 maggio 2024 – Il maltempo che si è abbattuto sulla Romagna, in particolare nell’ultima settimana, ha provocato danni ingenti a frutteti, vigneti e campi di frumento e cereali. E ha messo una seria ipoteca su un raccolto che, finora, gli operatori si erano spinti a definire ‘promettente’. A lanciare l’allarme, nei giorni scorsi, è stata Coldiretti: il tentativo di tracciare una conta dei danni – ha fatto sapere la sezione Emilia-Romagna, per bocca del suo direttore Marco Allaria Olivieri – si sta rivelando complesso e quasi impossibile, a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche di elevata intensità. Maltempo senza fine in Emilia Romagna, in arrivo temporali forti: ecco dove In provincia, le zone più colpite sono state quelle di collina, tra Sogliano al Rubicone, Montetiffi e Roncofreddo: qui, lunedì scorso, si sono rovesciati in poche ore ben 96 mm di, che hanno completamente allettato ile compromesso il raccolto.