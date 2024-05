La battaglia contro l’eolico I comitati ancora in campo | | Stop alle speculazioni

(Di sabato 25 maggio 2024) di Claudio Roselli Una profonda revisione delle politiche per le fonti rinnovabili, abbandonando i progetti di espansione sul territorio degli impianti eolici e fotovoltaici a terra in assenza di qualsiasi pianificazione. Una richiesta inoltrata alla politica e ai partiti anche daiAppennino Sostenibile e Crinali Bene Comune, che si stanno battendoi progetti dei parchi eolici nell’Alta Valmarecchia, con fulcro il territorio comunale . I rappresentanti dei dueerano presenti nei giorni scorsi agli Stati Generali di Romae il fotovoltaico a terra, promossi dassociazioni ambientaliste che fanno parte di #CoalizioneArt9. C’erano persone venute da tutta Italia. L’iniziativa – a detta dei promotori – ha avuto pieno successo, considerando il fatto che, in appena venti giorni, sono state raccolte quasi 500 adesioni, di cui 90 tra sindaci e amministratori locali e 120 tra, associazioni culturali, imprenditoriali e aziende agricole".

