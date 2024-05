Konyaspor-Galatasaray domenica 26 maggio 2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

(Di sabato 25 maggio 2024) Ultima giornata di superlig turca e si decide l’assegnazione del titolo con i giochi riaperti dopo il derby intercontinentale vinto dal Fenerbahce suldi Okan Buruk. Sul campo delil cimbom ha bisogno di un punto per essere sicuro di festeggiare il secondo titolo consecutivo ed il ventiquattresimo complessivo. Una stagione per certi versi clamorosa quella dei giallorossi, che hanno trovato nei cugini un InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultima giornata di superlig turca e si decide l’assegnazione del titolo con i giochi riaperti dopo il derby intercontinentale vinto dal Fenerbahce sul Galatasaray di Okan Buruk. Sul campo del Konyaspor il cimbom ha bisogno di un punto per essere sicuro di festeggiare il secondo titolo consecutivo ed il ventiquattresimo complessivo. infobetting

Super Lig, stasera comincia il penultimo turno: gioca Balotelli. Domenica Gala-Fener - Super Lig, stasera comincia il penultimo turno: gioca Balotelli. domenica Gala-Fener - Penultimo turno di campionato in Turchia, stasera comincia la trentasettesima giornata con Istanbulspor-Sivasspor, poi più tardi toccherà. tuttomercatoweb

Super Lig, il Galatasaray pronto a far festa. Otto squadre a rischio retrocessione - Super Lig, il Galatasaray pronto a far festa. Otto squadre a rischio retrocessione - Di seguito il programma della 36esima giornata di Super Lig. Si giocherà domenica, con tutte le partite che cominceranno in contemporanea, alle. tuttomercatoweb