Kiev e l’utilizzo delle armi Usa nel territorio russo L’ultima linea rossa varcata sulla strada dell’escalation - dai tank alle giravolte di Macron

(Di sabato 25 maggio 2024) Le linee rosse esistono fino a quando non vale la pena varcarle sperando di evitare la sconfitta. Così, per l’ennesima volta, gli Stati Uniti sono pronti a venir meno a un diktat considerato tale fino a pochi giorni fa: vietato per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky usareamericane per colpire la Russia. Con l’esercito di Mosca che avanza, Washington, standoindiscrezioni raccolte dal New York Times, sta riflettendopossibilità di dare invece il via libera all’esercito ucraino. Così, dopo i missili a lungo raggio, leoffensive, i caccia e molto altro, gli Usa sono pronti a rimangiarsi anche questa promessa. Un passo indietro che assomiglia più a un nuovo salto in avanti verso l’escalation. A fronte di questo lento scivolamento (verso dove non è chiaro come accade sempre nel casoguerre), in Europa sembra scomparsa qualsiasi ambizione di riportare il conflittodinamiche diplomatiche: le uscite di Vladimir Putin degli ultimi giorni di presunte aperture a eventuali tregue magari si potrebbero rivelare dei bluff, ma nessuno dei leader europei si è preoccupato di tentare di verificarlo.

Fino a 30.000 soldati sono impegnati negli attacchi dell'esercito russo nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale: lo ha reso noto il Consiglio di sicurezza di Kiev, come riporta l'Independent. L'esercito ucraino ha annunciato di essere stato costretto a ritirarsi in alcune zone del fronte settentrionale, nella regione di Kharkiv, dove la Russia ha lanciato una nuova offensiva venerdì scorso. quotidiano

