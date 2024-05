Kena Mobile tenta gli ex clienti con chiamate - SMS e 200 Giga a 5,99 euro

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a tuttoandroid©

Kena Mobile potrebbe annunciare una nuova piattaforma che supporterebbe il 5G, inoltre sarebbero in arrivo EcoSIM più piccole a altro. L'articolo Attese tante novità per Kena Mobile, tra cui una nuova piattaforma proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Kena Easy Europe, offerta bomba per i turisti - kena Easy Europe, offerta bomba per i turisti - L'estate è ormai alle porte e, per questo motivo, i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano stanno cominciando a proporre alcune nuove inizi ... tecnoandroid

Le offerte telefonia mobile sotto i 7€ di maggio 2024 - Le offerte telefonia mobile sotto i 7€ di maggio 2024 - Scopri le migliori offerte di telefonia mobile sotto i 7€ di maggio 2024! Le trovi qui su Facile.it, dove puoi attivare l'offerta che preferisci oggi stesso, in pochi secondi e comodamente da casa ... facile

Novità Kena Mobile a maggio 2024: in arrivo 5G, VoLTE, EcoSIM - Novità kena mobile a maggio 2024: in arrivo 5G, VoLTE, EcoSIM - Ci sono tante novità kena mobile per i prossimi giorni. Sono previsti il lancio di un'offerta 5G, estensione del VoLTE ed EcoSIM. Scopri tutti i dettagli su SOStariffe.it ... sostariffe