Kate Middleton - ultime notizie Gli amici | Ecco quando tornerà davvero

(Di sabato 25 maggio 2024) Kensington Palace ha annunciato che pernon è previsto nessuno ritorno in pubblico mentre si sottopone alla chemioterapia. Alcunivicini alla Principessa hanno fatto chiarezza su questo punto, accennando al momento cuipotremo rivederla.Middelton,: parlano gliDopo l’annuncio del Palazzo dato lo scorso martedì, le condizioni di salute disono apparse più gravi del previsto, malgrado le continue rassicurazioni di William, che ha dovuto rivedere la sua agenda, che la moglie “sta bene” e risponde alle cure. Infatti, differentemente da Carlo,ha preferito non mostrarsi mai pubblicamente, nemmeno durante qualche breve spostamento. Si teme dunque che la Principessa, oltre a non volere subire pressioni mediatiche, possa aver subito effetti collaterali dalle cure contro il cancro e preferisca al momento non farsi vedere.