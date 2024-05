Kate Middleton è una guerriera Per lei sta diventando sempre più difficile - lotta contro la nause - la stanchez -a, la perdita di peso e di capelli

(Di sabato 25 maggio 2024)“è una”.chiede rispetto assoluto della sua privacy. Le notizie sullo stato di salute di, nonostante il silenzio totale da parte della diretta interessata, viaggiano su due binari, non paralleli. Ci sono le fonti ufficiali di Kensington Palace, che non più tardi di mercoledì 22 maggio, a due mesi dall’annuncio della chemioterapia preventiva alla quale si sarebbe sottoposta, hanno centellinato le ultime indicazioni risicate che lasciano il mondo ancora più affamato di notizie ed aggiornamenti. Dall’altra c’è il lavoro dei tabloid che, ovunque tranne che in Gran Bretagna, cercano di attingere a tutte le altre fonti per avere dettagli in più da scrivere. Se dai primi siamo stati invitati a restare fermi in attesa del “semaforo verde” dei medici che permetterà alla principessa del Galles di tornare a mostrarsi in pubblico, gli altri si cimentano nella ricerca di qualche spiffero da voci vicine alla casa reale, o presunte tali.

