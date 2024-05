Kate Middleton e il tumore - gli effetti collaterali delle cure | tam tam impazzito a corte

(Di sabato 25 maggio 2024) Sull'agenda diMiddelton non ci saranno impegni pubblici almeno fino al prossimo ottobre. Sono le indiscrezioni che trapelano da ambienti vicini alla famiglia reale e riportati dalla stampa britannica. Si parla di una principessa che avrebbe perso molti chili (15, secondo il sito Radar Online) a causachemioterapiche preventive sarebbe addirittura irriconoscibile. Lecomporterebbero alla principessacome la nausea e la perdita di capelli. Solo pochi giorni fa, Kensington Palace in un comunicato aveva fatto sapere chesarebbe tornata agli impegni pubblici solo in autunno e dietro il consenso dei medici e, nel frattempo, continua a seguire le sue attività benefiche da remoto. In attesa di rivederla, i reali pare puntino su Beatrice di York - figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea, ultimogenito della Regina Elisabetta - come nuovo volto del “Windsor team”.

