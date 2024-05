Kaiserslautern-Bayer Leverkusen - finale Coppa di Germania | t - formazio -i, pronostici

(Di sabato 25 maggio 2024)è ladell’edizione 2023-24 delladie si gioca sabato alle 20:00:e probabilini. Dopo 51 risultati utili consecutivi – record assoluto a livello europeo – ilè caduto nella notte più importante, fallendo l’obiettivo Triplete. La squadra di Xabi Alonso è tornata a perdere dopo un anno esatto e l’ha fatto nelladi Europa League contro un’Atalanta che è stata semplicemente più forte sotto tutti i punti di vista e che dai primi minuti, con il suo pressing offensivo forsennato e i duelli uomo contro uomo, ha tolto ogni certezza alle Aspirine, in costante affanno e mai realmente capaci di rientrare in partita. La delusione di Alonso dopo ladi Europa League – IlVeggente.it (Ansa)Un 3-0 nettissimo che ha impedito aldi trionfare in Europa dopo quasi 40 anni dal primo e unico successo continentale, in quella che all’epoca era ancora denominataUefa.

Kaiserslautern-Bayer Leverkusen, finale Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici - Kaiserslautern-Bayer leverkusen, finale Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici - Kaiserslautern-Bayer leverkusen è la finale della Coppa di Germania e si gioca sabato alle 20:00: pronostici e probabili formazioni. ilveggente

Kairserslautern-Bayer Leverkusen Streaming Gratis: la Coppa di Germania in Diretta LIVE - Kairserslautern-Bayer leverkusen Streaming Gratis: la Coppa di Germania in Diretta LIVE - Streaming Gratis di Kairserslautern-Bayer leverkusen, match valevole per la finale di Coppa di Germania: info partita, probabili formazioni e Diretta ... footballnews24

Manchester City-Manchester United Streaming Gratis: la finale di FA Cup in Diretta LIVE - Manchester City-Manchester United Streaming Gratis: la finale di FA Cup in Diretta LIVE - Streaming Gratis di Manchester City-Manchester United si affrontano nel match valevole per la finale di FA Cup: scopri dove vedere la gara in diretta ... footballnews24