Juventus - Rugani saluta Alex Sandro | che parole!

Giorni di grande fermento relativo al calciomercato in casa Juventus. I bianconeri hanno quasi messo nero su bianco l’acquisto di Michele Di Gregorio dal Monza e pensano ad altri due profili davvero interessanti per completare difesa e centrocampo. calcioweb.eu

Torino, 24 maggio 2024 - Andrea Cambiaso e Daniele Rugani rinnovano il proprio contratto con la Juventus. Il difensore ex Cagliari fino al 2026, il classe 2000 fino al 2029. Nel giro di poche ore, ecco due ufficialità da casa bianconera per quanto concerne il pacchetto italiani. sport.quotidiano

Daniele Rugani ha rinnovato con la Juventus per due anni, prolungando il suo contratto fino al 2026. Adesso è ufficiale: il difensore bianconero, classe 1994, resterà alla Vecchia Signora per altre due stagioni, lui che si trova in prima squadra dal 2015/2016 e che dunque potrà festeggiare dieci anni – non consecutivi, visto che ci sono stati due prestiti al Rennes e al Cagliari – al termine naturale del nuovo accordo prolungato.

