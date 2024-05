Juventus-Monza | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Ile isudi, match valido per la trentottesima e ultima giornata di. All’Allianz Stadium si chiude una stagione particolare per i bianconeri, che hanno vinto un trofeo ma nel girone di ritorno sono in crisi di risultati e con il cambio di allenatore clamoroso da Allegri a Montero. Per i brianzoli, invece, stagione in linea con le aspettative e ora probabile addio di Palladino. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18 di sabato 25 maggio. IDISUsarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Gobbi. SportFace. .

Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Monza, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium si chiude una stagione particolare per i bianconeri, che hanno vinto un trofeo ma nel girone di ritorno sono in crisi di risultati e con il cambio di allenatore clamoroso da Allegri a Montero. sportface

Juventus-Monza, dove vederla e le formazioni ufficiali: Montero ne cambia otto, Di Gregorio in panchina - juventus-monza, dove vederla e le formazioni ufficiali: Montero ne cambia otto, Di Gregorio in panchina - L'ultima giornata di campionato è arrivata anche per la Juventus che all'Allianz Stadium affronterà il Monza di Palladino con l'obiettivo di chiudere al meglio la ... ilmessaggero

Juventus-Monza, le formazioni ufficiali - juventus-monza, le formazioni ufficiali - Le formazioni ufficiali di juventus-monza: fischio d'inizio alle 18 Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino per l'ultima giornata di questa Serie A: la Juventus di Montero chiuderà la stagione ... gianlucadimarzio

Juventus-Monza: le formazioni, dove vederla in TV e in streaming - juventus-monza: le formazioni, dove vederla in TV e in streaming - Poi a Paolo Montero, traghettatore della Juve in queste ultime due partite. juventus-monza è una gara, per il resto, che non sposterà la classifica: potrà regalare il terzo posto ai bianconeri, ma non ... calciomercato