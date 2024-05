Juventus-Monza | probabili formazioni - orario e dove vederla Precedenti e curiosità

(Di sabato 25 maggio 2024) Torino, 25 maggio 2024 - Si chiude il campionato dicon il confronto in programma all'Allianz Stadium. I bianconeri puntano a chiudere terzi in classifica, mentre i biancorossi sperano di terminare la stagione togliendosi una bella soddisfazione su un campo che li ha visti festeggiare per 2-0 nella scorsa edizione di Serie A. Fra i vari significati di questo appuntamento, oltre al debutto casalingo di Paolo Montero da allenatore della Vecchia Signora (prima di lasciare il testimone a Thiago Motta), anche la presenza fra i pali della porta brianzola di Michele Di Gregorio, che sembra destinato a trasferirsi dalla prossima annata proprio alla società torinese. IDopo aver perso le prime due sfide di Serie A contro il, laha trovato il successo nella gara più recente giocata in campionato contro i brianzoli, 2-1 nel match d’andata del torneo in corso, lo scorso 1° dicembre (reti di Adrien Rabiot e Federico Gatti per i bianconeri, di Valentín Carboni per il).

