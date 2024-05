Juventus-Monza LIVE dalle 18 Le formazioni ufficiali | Montero col tridente - Alcaraz dal 1' Di Gregorio in panchina

Formazioni UFFICIALI Juventus-Monza, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle ore 18:00 Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Juventus-Monza, 38esima giornata di Serie A in programma alle ore 18:00. calcionews24

Tra Juve e Monza allo Stadium va in scena una sfida che ha un enorme valore simbolico per ciò che rappresenta fuori dal campo e nessun significato specifico per quello che si vedrà nei novanta minuti conclusivi della stagione. infobetting

Juventus-Monza: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - juventus-monza: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - L'ultima giornata di campionato è arrivata anche per la Juventus che all'Allianz Stadium affronterà il Monza di Palladino con l'obiettivo di chiudere al meglio la stagione davanti ai propri tifosi. msn

Juventus-Monza, le formazioni ufficiali - juventus-monza, le formazioni ufficiali - Le formazioni ufficiali di juventus-monza: fischio d'inizio alle 18 Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino per l'ultima giornata di questa Serie A: la Juventus di Montero chiuderà la stagione ... gianlucadimarzio

Juventus-Monza: le formazioni, dove vederla in TV e in streaming - juventus-monza: le formazioni, dove vederla in TV e in streaming - Poi a Paolo Montero, traghettatore della Juve in queste ultime due partite. juventus-monza è una gara, per il resto, che non sposterà la classifica: potrà regalare il terzo posto ai bianconeri, ma non ... calciomercato