Juventus-Monza LIVE 2-0 al 45' | decidono Chiesa e Alex Sandro

TJ - JUVENTUS-MONZA 2-0 - Finisce il primo tempo allo Stadium - TJ - juventus-monza 2-0 - Finisce il primo tempo allo Stadium - 11:55 - MONTERO PUNTERÀ SUL 3-4-3 - La Juventus si sta preparando in vista della gara di oggi contro il Monza. Per questo match, Montero si affiderà al 3-4-3: in porta ci sarà Perin. In difesa ... tuttojuve

Diretta Live Juventus - Monza : squadre negli spogliatoi, Juventus in doppio vantaggio - Diretta Live Juventus - Monza : squadre negli spogliatoi, Juventus in doppio vantaggio - Juventus che va negli spogliatoi avanti di due reti : Chiesa prima ( fendente deciso ) e alex Sandro poi ( in anticipo su Mota Carvalho ) tramortiscono un Monza che si era fatto in precedenza ... monza-news

Alex Sandro saluta la Juventus con un gol: il brasiliano firma il 2-0 - alex Sandro saluta la Juventus con un gol: il brasiliano firma il 2-0 - Dopo ben 9 stagioni con la maglia della Juventus, la sfida contro il Monza sarà l'ultima con la maglia bianconera per alex Sandro. Per il brasiliano si tratta ... footballnews24