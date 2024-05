Juventus-Monza LIVE 0-0 | traversa di Fagioli!

Juventus-Monza 0-0: applausi per Di Gregorio, Vlahovic premiato | OneFootball - juventus-monza 0-0: applausi per Di Gregorio, Vlahovic premiato | OneFootball - A Torino è tutto pronto per juventus-monza. Questo browser non è supportato, ne utilizzi uno diverso o installi l'applicazione. I bianconeri cercano punti per provare a difendere il terzo posto dall’A ... onefootball

TJ - JUVENTUS-MONZA 0-0 - Chance per i bianconeri: Fagioli colpisce la traversa - TJ - juventus-monza 0-0 - Chance per i bianconeri: Fagioli colpisce la traversa - 12:55 - I CONVOCATI - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Monza: "Si avvicina l'ultima gara ufficiale della stagione per la ... tuttojuve

Diretta Live Juventus - Monza : traversa della Juventus - Diretta live Juventus - Monza : traversa della Juventus - La trasmissione Monza una città da serie A torna lunedì 27 maggio con gli approfondimenti sulla gara tra Juventus e Monza e le indiscrezioni di calcio - mercato ... monza-news