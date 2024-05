Juventus-Monza è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming. La prima Juventus di Paolo Montero – e la prima senza Massimiliano Allegri in panchina – è stata indecifrabile, con i bianconeri che sono riusciti ad evitare in extremis una sconfitta pesante in quel di Bologna contro la squadra allenata da quel Thiago Motta che, a quanto pare, a breve potrebbe diventare il nuovo “condottiero” della Vecchia Signora. ilveggente

Ultima uscita stagionale per la Juventus. I bianconeri, guidati oggi in panchina da Paolo Montero dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, ospiteranno allo Stadium il Monza di Palladino (fischio d'inizio alle 18 di sabato 25 maggio) nella giornata conclusiva del campionato di serie A. today

Juve e Milan: le mosse del futuro. Cambiaso resta, arriva Fonseca - Juve e Milan: le mosse del futuro. Cambiaso resta, arriva Fonseca - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn

Juventus-Monza: le probabili formazioni, dove vederla in TV e in streaming - juventus-monza: le probabili formazioni, dove vederla in TV e in streaming - Si chiude il sipario: nella 38a e ultima giornata del campionato di Serie A, all`Allianz Stadium, ci saranno un po` di saluti da fare. Ad Alex Sandro, in primis,. calciomercato

Calciomercato Juventus, regali per Motta: Di Gregorio e un campione d’Europa - Calciomercato Juventus, regali per Motta: Di Gregorio e un campione d’Europa - Oggi alle 18:00, all'Allianz Stadium, si consumerà l'ultimo atto di una Juventus particolare, capace di centrare obbiettivi come la qualificazione in ... footballnews24