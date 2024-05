Juventus-Monza - la MOVIOLA | rosso per Zerbin Mota chiede un rigor - ma c'è un fallo di mano

Juve Monza, PRIMA revisione Var a FAVORE in tutto il campionato: l’episodio - Juve Monza, PRIMA revisione Var a FAVORE in tutto il campionato: l’episodio - Juve Monza, nel finale di gara PRIMA revisione Var a FAVORE in tutto il campionato per i bianconeri: cos’è successo C’è spazio anche per un piccolo grande “record” in Juve Monza. Nel finale di gara, i ... juventusnews24

Moviola Juve Monza: gli episodi dubbi del match - moviola Juve Monza: gli episodi dubbi del match - moviola Juve Monza: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 38esima giornata della Serie A 2023/24 La Juve sfida il Monza nel match valido per la 38esima giornata della Serie ... juventusnews24

JUVENTUS-MONZA, I bianconeri vincono e scavalcano il Bologna - juventus-monza, I bianconeri vincono e scavalcano il Bologna - La Juventus vince per 2-0 e conclude così la sua stagione scavalcando il Bologna e portandosi così al terzo posto. I bianconeri non sono ancora certi del terzo posto con ... firenzeviola