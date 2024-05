Juventus-Monza | coro dei tifosi bianconeri per Allegri

(Di sabato 25 maggio 2024) Nella parte finale di, con il risultato sul 2-0, ihanno dedicato unall’ex allenatore Massimiliano. Il tecnico livornese è stato esonerato la scorsa settimana, dopo aver portato la Juve alla vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta, e per questo motivo i supporter della Vecchia Signora lo hanno voluto omaggiare e ringraziare. In precedenza si era levato unanche in favore di Paolo Montero, che ha guidato la squadra bianconera in queste due ultime gare di campionato. SportFace. .

