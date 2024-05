Juventus-Monza 2-0 - Chiesa e Alex Sandro regalano la vittoria a Montero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Torino, 25 maggio 2024 - Finisce con una- la prima dopo sei pareggi consecutivi - il campionato della, che adesso spera di conservare il terzo posto in classifica (ma dipenderà dall'Atalanta, che ha cinque punti di ritardo dai piemontesi ma anche due gare da recuperare). All'Allianz Stadium ilva ko 2-0 per via delle reti nel primo tempo e nel giro di un minuto di, con il brasiliano che festeggia al meglio la sua presenza in bianconero numero 327, l'ultima prima dell'addio. L'ex Porto diventa così il secondo straniero con più gettoni nella storia dei Vecchia Signora assieme a Pavel Nedved. Le scelte dei due allenatori(3-4-3): Perin; Danilo, Rugani,; Weah, Alcaraz, Fagioli, Iling-Junior;, Milik, Yildiz. Allenatore:(3-4-2-1): Sorrentino, Izzo, Gagliardini, Pedro Pereira; Birindelli, Carboni, Marí, Colpani; Pessina, D'Ambrosio; Dany Mota.