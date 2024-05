Juventus - incontro Chiesa-Giuntoli | rinnovo sul tavol - le ultime

2024-05-21 15:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: La stagione della Juventus non sarà sicuramente di quelle da incorniciare, culminata sì con la vittoria della Coppa Italia e con la qualificazione alla prossima Champions League e al Mondiale per Club, ma anche con l’esonero di Massimiliano Allegri e tanta delusione per gioco e risultati. justcalcio

Adrien Rabiot andrà in scadenza di contratto a fine giugno e per il momento non ci sono novità circa il suo rinnovo di contratto. Con Massiliano. calciomercato

Gazzetta - La prossima settimana incontro Giuntoli-Scanavino per delineare le strategie della Juve - Gazzetta - La prossima settimana incontro Giuntoli-Scanavino per delineare le strategie della Juve - Dopo la sfida di campionato contro il Monza, in programma stasera a partire dalle 18:00 allo Stadium, la juventus inizierà ufficialmente il "nuovo corso", con Cristiano Giuntoli ... tuttojuve

Vlahovic Juve, Thiago Motta ha deciso: va via solo per 70-80 milioni. ULTIME - Vlahovic Juve, Thiago Motta ha deciso: va via solo per 70-80 milioni. ULTIME - Mg Roma 15/05/2024 - finale Coppa Italia / Atalanta-juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Dusan Vlahovic Mg Roma 15/05/2024 - finale Coppa Italia / Atalanta-juventus / foto Matteo ... juventusnews24

Ultim’ora: Juventus, accordo trovato con Thiago Motta. I dettagli dell’affare - Ultim’ora: juventus, accordo trovato con Thiago Motta. I dettagli dell’affare - Thiago Motta è pronto a firmare un contratto triennale da 5 milioni netti all'anno (superiore quindi a 3.5 milioni detti in precedenza dalla Gazzetta). Ciò ... footballnews24