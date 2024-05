Juventus - il pensiero di Giletti | Serve un vertice societario forte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Dal palco Festival della Tv di Dogliani, Massimoparla anche della sua: “La storia con Allegri è finita molto male, non a livello di, Allegri ha avuto una reazione moltoe questo vuol dire che covava qualcosa dentro, c’è stato un corto circuito che non appartiene ad Allegri, lo conosco bene. Quello che mi preoccupa di più dellaperò è la società. Da quando abbiamo perso Marotta non abbiamo più unimportante. Oggi non puoi andare avanti senza vertici che contano”, ha dichiarato il volto della tv e fan bianconero. “Giuntoli non può essere lasciato solo – ha aggiunto– è il numero uno assoluto, ma ha bisogno di avere una società che gli dia le linee guida. Andrea Agnelli, che è stato tanto attaccato e avrà sbagliato, era presente tutti i giorni. Spero che Elkann sappia individuare i vertici societari” . Thiago Motta? “Una sfida importante, non ha mai allenato grandi società.