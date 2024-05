Juventus - i convocati per il Monza | out Rabio - Bremer ce la fa

Bisogna tornare indietro di 232 giorni per ripensare all’ultima partita di Nicolò Fagioli, era Atalanta–Juventus. Sette mesi dopo la squalifica per scommesse illecite, il centrocampista bianconero torna nella lista dei convocati in vista della sfida del Dall’Ara contro il Bologna. ilfattoquotidiano

Una Juventus Next Gen che non ti aspetti va a fare la voce grossa al Pinto di Caserta, ribaltando la sconfitta della gara d’andata con una prova sontuosa e di grande personalità. Incredibili i ragazzi di Brambilla che hanno meritato la vittoria ben oltre il punteggio del campo, avendo messo ai paletti una delle squadre più interessanti della serie C. infobetting

Carrarese-Juventus Next Gen, 90 minuti per la storia: le probabili - Carrarese-juventus Next Gen, 90 minuti per la storia: le probabili - Questa sera ore 20.30 lo "Stadio dei Marmi" aprirà i cancelli per la gara di ritorno del secondo turno dei playoff nazionali tra Carrarese e juventus Next ... tuttoc

CORRIERE DELLA SERA - Di Lorenzo, la Roma ci pensa, su di lui anche Inter e Juventus - CORRIERE DELLA SERA - Di Lorenzo, la Roma ci pensa, su di lui anche Inter e juventus - Secondo Il Corriere della Sera, la Roma avrebbe messo nel mirino Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ma segue anche Raoul Bellanova del Torino: "A Trigoria nelle ultime ore stanno moni ... napolimagazine

Juventus, la notte di Fagioli: con il Monza torna titolare dopo 237 giorni e si gioca il posto in Nazionale - juventus, la notte di Fagioli: con il Monza torna titolare dopo 237 giorni e si gioca il posto in Nazionale - Il centrocampista francese sa già di essere una colonna della squadra di Deschamps, mentre Fagioli, pre-convocato da Spalletti ... l'ultimo appuntamento per la juventus, che ormai non ha più nulla da ... repubblica