Juventus - Alex Sandro saluta | la classifica degli stranieri con più presenze

Dopo la vittoria della Juventus in finale di Coppa Italia contro l`Atalanta, la Serie A torna in campo per la 37esima e penultima giornata di. calciomercato

Ultimo allenamento per Juventus prima della partenza per Roma, alla vigilia della finale di Coppa Italia con l’Atalanta, in programma alle 21.00 all’Olimpico. Massimiliano Allegri ritrova Yildiz, Danilo e Alex Sandro, che si sono allenati parzialmente in gruppo.

sportface