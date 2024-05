Juventus - Alex Sandro eguaglia Nedved | è lo straniero con più presenze in maglia bianconera

(Di sabato 25 maggio 2024) Nel giorno della sua ultima gara con ladellasigla anche un nuovo record nella storia della società. Quella contro il Monza infatti è la presenza numero 327 in bianconero del terzino brasiliano, checosì Pavelcomepiù presente di sempre. L’ex Porto non potrà però scavalcare l’ex Pallone d’Oro ceco, perché proseguirà la sua carriera probabilmente in Brasile e lascerà dunque la Juve dopo 9 stagioni ricche di successi, in cui ha collezionato cinque Scudetti e cinque Coppe Italia. Nella top cinque degli stranieri più presenti con la, oltre ad, ci sono David Trezeguet a quota 320, Juan Cuadrado fermo a 313 e Luis Del Sol con 294 gare. SportFace. .

