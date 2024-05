Juventus - Alex Sandro è da record | eguagliato Nedved

Nel giorno della sua ultima gara con la maglia della Juventus, Alex Sandro sigla anche un nuovo record nella storia della società. Quella contro il Monza infatti è la presenza numero 327 in bianconero del terzino brasiliano, che eguaglia così Pavel Nedved come straniero più presente di sempre. sportface

