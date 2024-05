Juve-Monza 2-0 LIVE | raddoppia Alex Sandro

(Di sabato 25 maggio 2024) Allo Stadium, il match valido per la 38° giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 38esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a calcionews24©

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della seconda giornata del torneo preolimpico di canottaggio. A Lucerna è tutto pronto per le batterie di ripescaggio e semifinali. oasport

La giornata a Dublino 13.00 – Numerosi tifosi atalantini stanno affollando la fan zone al Castello di Dublino, in pieno centro città: poi si sposteranno tutti a RDS Simmonscourt, dove è previsto il loro meeting point. 12. bergamonews

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE A SQUADRE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 17.45 16.45: l’ungherese Wiesner chiude la sua prova con il totale di 129.050, nono posto provvisorio 16. oasport

Allenatore Napoli, Gasperini resta a Bergam: ADL sta chiudendo per Conte! - Allenatore Napoli, Gasperini resta a Bergam: ADL sta chiudendo per Conte! - 17.40 - "Gasperini rimane all'Atalanta Ma sì, stiamo lavorando per le ultime cose". Lo ha detto il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ai microfoni di Sky Sport uscendo dal centro sportivo nera ... tuttonapoli

TJ - JUVENTUS-MONZA 0-0 - Chance per i bianconeri: Fagioli colpisce la traversa - TJ - JUVENTUS-MONZA 0-0 - Chance per i bianconeri: Fagioli colpisce la traversa - 16' PRIMA GRANDE CHANCE PER LA JUVE: FAGIOLI S'INVOLA, CALCIA A GIRO E COLPISCE LA TRAVERSA 12' A terra Colpani fermato da Alex Sandro. L'arbitro fa correre 9' ... tuttojuve

TJ - JUVENTUS-MONZA 0-0 - Doppia occasione per i biancorossi - TJ - JUVENTUS-MONZA 0-0 - Doppia occasione per i biancorossi - 9' Occasione Monza: Colpani calcia, D'Ambrosio spizza esaltando i riflessi di Perin. Poi ancora Monza, si difende la Juventus. 8' Contropiede Monza: Colpani punta Fagioli. Fallo per ... tuttojuve