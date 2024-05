Juve-Monza 2-0 - gol di Chiesa e Alex Sandro

(Di sabato 25 maggio 2024) (Adnkronos) – Lantus chiude il campionato con una vittoria per 2-0 allo Stadium con il. Grazie a questo successo, firmato dai gol die di(alla sua ultima in bianconero), la squadra allenata da Montero si porta a 71 punti in terza posizione in Serie A, in attesa delle due .

Alex Sandro saluta in lacrime la Juventus: l’omaggio da brividi di squadra e tifosi in campo - alex Sandro saluta in lacrime la Juventus: l’omaggio da brividi di squadra e tifosi in campo - alex Sandro lascia la Juventus dopo ben 9 stagioni in bianconero caratterizzata da titoli e Scudetti. Il terzino sinistro brasiliano ha salutato in lacrime tifosi e squadra. fanpage

Serie A, la Juve chiude bene: Chiesa e Alex Sandro stendono il Monza - Serie A, la Juve chiude bene: chiesa e alex Sandro stendono il Monza - L'ultima giornata di Serie A sorride alla Juventus. All'Allianz Stadium i bianconeri battono il Monza e chiudono il campionato sopra al Bologna. Il terzo posto non è ancora ... lalaziosiamonoi

Serie A - Juventus-Monza 2-0, pagelle: Chiesa e Fagioli, messaggi a Spalletti - Serie A - Juventus-Monza 2-0, pagelle: chiesa e Fagioli, messaggi a Spalletti - SERIE A - I voti ai protagonisti di Juventus-Monza: il migliore in campo è chiesa, che segna un gol e colpisce il palo con un gran destro. eurosport