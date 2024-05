Juve - Mila - Inter e Roma hanno un PROBLEMA | il ritorno dei PRESTITI I 4 nomi che non vorrebbero più vedere per gli ingaggi troppo alti

Milan, il centrale rossonero Malick Thiaw ha rilasciato alcune dichiarazioni e si è soffermato sulle sconfitte con Roma e Inter. Le parole La stagione del Milan è alle battute finali e si può iniziare a tirare le somme di un campionato di alti e bassi, in cui la corsa scudetto si è conclusa in maniera troppo anticipata per la formazione allenata da Stefano Pioli. dailymilan

Di Lorenzo, al via l’asta. L’Inter può offrire 30 milioni, ma ci sono anche Juve e Roma. Scrive la Gazzetta che Di Lorenzo piace all’Inter. Il capitano considera terminata la sua esperienza a Napoli. Un profilo come quello di Giovanni Di Lorenzo però non può non interessare ai campioni d’Italia, che anche sullo zoccolo duro italiano hanno fondato le recenti fortune. ilnapolista

Da Roma: "Telefonata De Rossi-Di Lorenzo, il Napoli ha già fissato il prezzo" - Da roma: "Telefonata De Rossi-Di Lorenzo, il Napoli ha già fissato il prezzo" - "Piace moltissimo a De Rossi. I due hanno lavorato assieme durante Euro 2021 e Daniele lo ha anche recentemente chiamato" ... tuttonapoli

INTER - Mkhitaryan: "Vorrei giocare un'altra finale di Champions e vincerla" - inter - Mkhitaryan: "Vorrei giocare un'altra finale di Champions e vincerla" - "Vorrei giocare un'altra finale e vincerla. Col City non meritavamo di perdere, sono partite che ti capitano una volta in una carriera. Abbiamo analizzato cosa potevamo fare di meglio, parlato tantiss ... napolimagazine

L'Inter vuole Di Lorenzo, ma De Laurentiis non dimentica lo sgarbo Zielinski - L'inter vuole Di Lorenzo, ma De Laurentiis non dimentica lo sgarbo Zielinski - in scadenza 2025 e con un rinnovo non così semplice e che potrebbe partire per 30mln di euro (la richiesta dell'inter) destinazione Aston Villa. Su Di Lorenzo però potrebbero inserirsi anche Juventus ... areanapoli