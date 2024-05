Juniores - allievi - giovanissimi Lastrigiana e Affrico col vento in poppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Una rimonta che rimarrà nella storia quella compiuta dalla, nel primo turno della Fase Nazionale. Nella gara d’andata, a Terni, i biancorossi avevano perso 2-0, e ribaltare il risultato nel ritorno sembrava impossibile. Alla Guardiana, sul proprio campo, invece la squadra di Guasti ha disputato una partita magnifica vincendo con un netto 6-1 e accedendo così ai quarti dove giocherà contro i veneti della Liventina. Nel weekend è iniziata anche la Fase Nazionale, dove la Toscana è rappresentata dall’, vincitore dell’élite. I ragazzi di Gori hanno espugnato 3-2 il campo del Forlì e giocheranno domenica 2 giugno contro il Ligorna, l’altra squadra che compone il triangolare C. Anche neiprotagonista avendo vinto il campionato regionale élite. La squadra di Gola ha pareggiato 1-1 in casa con lo Juventus Club Parma e tornerà subito in campo domani in trasferta contro il Campomorone Sant’Olcese, squadra ligure .