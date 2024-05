Jobs act - cosa ha portato dal 2014 a oggi | i dati e le polemiche politiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio 2024 – Per i suoi sostenitori, il pacchetto di riforme del mercato del lavoro noto comeAct, varato dal governo Renzi tra ile il 2016, ha prodotto l'effetto di rilanciare l’occupazione dopo la crisi economica del 2011. Al contrario, secondo i suoi detrattori tali misure non hanno fatto altro che aumentare la precarietà e l’insicurezza dei lavoratori italiani. La campagna referendaria lanciata dalla Cgil per chiedere l'abrogazione delAct, mostra in tutta la sua evidenza, anzitutto all'interno del Partito democratico, la polarizzazione del dibattito tra favorevoli e contrari. Tutti i leader del centrosinistra, a cominciare dalla segretaria Pd Elly Schlein, hanno firmato a sostegno dei quattro quesiti referendari proposti dal sindacato. Schlein, tuttavia, ha lasciato libertà di scelta agli iscritti al partito. Un passaggio dovuto se si considera che la folta pattuglia di ex renziani (e non solo) del Pd non firmerebbe mai per l'abrogazione di norme che furono il risultato di scelte profonde ma condivise come l'abolizione dell'articolo 18.